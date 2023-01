Alla Ht Spa di San Vendemiano si punta sempre più sulla sostenibilità ambientale con 100 nuovi dipendenti

SAN VENDEMIANO (TREVISO) - Oltre cento lavoratori alla HT SPA a San Vendemiano che produce resistenze elettriche a cartucce dal 1978. La nuova sede dell'azienda è destinata ad occupare più di cento persone. La nuova fabbrica completamente indipendente dall’energia prodotta dal gas e dotata di impianto fotovoltaico da circa 480 KW, si estende su oltre 5mila metri quadrati, comprendendo diverse aree produttive, uffici e laboratori.

Attenzione all'ambiente

Si tratta di una struttura attenta all'ambiente sotto più profili. Sono infatti molte le azioni intraprese dalla parte manageriale come la collaborazione con un'azienda che si occupa di ritirare e riciclare i mozziconi delle sigarette trasformandoli in materiali riutilizzabili, riducendo quindi in maniera drastica l'inquinamento derivante da questo tipo di rifiuti. Inoltre, ad ogni dipendente è stata data una borraccia termica da utilizzare nei dispenser d’acqua che si trovano in diverse aree aziendali. E gli spazi interni godono di un'illuminazione naturale.