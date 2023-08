Treviso. Lavoro nero e zero sicurezza, sospesa l'attività per 3 cantieri e sanzioni per 220 mila euro

TREVISO - Zero sicurezza nei cantieri, i carabinieri li sospendono. Il Nucleo ispettorato carabinieri del lavoro di Treviso ha effettuato diversi controlli sui luoghi di lavoro, con uno sguardo in particolare all'edilizia. Tre le attività sospese per l'impiego di lavoratori in nero e per violazioni in materia di sicurezza.

Durante un controllo a Roncade i carabinieri hanno scoperto che in un cantiere edile venivano impiegati 4 lavoratori in nero: stavano lavorando sul tetto senza alcuna protezione. Sospesa l'attività, così come per due aziende edili impegnate a Monfumo, per degli scavi propedeutici alla realizzazione di una tomba di famiglia al cimitero.

Anche in questo caso gli operai non lavoravano in sicurezza, con il rischio di cadere nel vuoto.

I carabinieri hanno controllato anche diversi esercizi pubblici: nel complesso sono state elevate sanzioni per 220 mila euro.