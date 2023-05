Lavoro in nero e violazioni per sicurezza: denunciati quattro imprenditori. Multe per 55mila euro

VICENZA - Quattro gli imprenditori del vicentino denunciati a seguito dei controlli svolti dai Carabinieri del lavoro di Vicenza, che hanno riscontrato gravi carenze sul lavoro. Operazione nel vicentino, sanzioni per 55mila euro. Le forze dell'ordine, nell'ambito dei sopralluoghi dei cantieri edili e di aziende metalmeccaniche della provincia, hanno denunciato quattro imprenditori, sospeso due aziende, trovato un lavoratore irregolare e erogato multe per 55mila euro. Nelle imprese sono stati riscontrati problemi nella gestione della sicurezza, della manutenzione degli impianti e varie infrazioni in materia di salute e igiene.