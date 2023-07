Lavoro nero e irregolarità sulla sicurezza, due attività sospese e sei denunciati. Sanzioni per 63mila euro

VICENZA - Controlli a tappeto nella città castellana in materia di sicurezza e lavoro, che hanno portato a sei persone denunciate. Due le attività sospese. Nel corso di martedì 4 luglio i militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro unitamente ai militari del Comando Compagnia di Valdagno hanno svolto una serie di accessi presso cantieri edili della “città castellana” che hanno condotto al deferimento di sei persone, tra cui tre cittadini stranieri e tre italiani residenti nel veronese, a sanzioni amministrative per €6.000 ed ammende fino a €63.000, nonché alla sospensione di due attività imprenditoriali per gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

I controlli

Nello specifico, i militari del NIL di Vicenza, della Tenenza di Montecchio Maggiore e della Stazione di Arzignano, sin dalla prime ore del mattino, hanno svolto i suddetti controlli effettuando nel corso della giornata otto accessi ad altrettanti cantieri edili nell’ambito del Comune di Montecchio Maggiore.