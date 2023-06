Vicenza. Controlli in un noto locale del centro storico: 11 lavoratori su 12 erano in nero. Mega multa da 96mila euro

VICENZA - I finanzieri entrano nel noto locale del centro storico della città e iniziano i controlli: quello che emerge è sorprendente. Su 12 lavoratori, impiegati per ben 350 giorni all'anno, solo uno è in regola, gli altri 11 erano in nero. I controlli sono scattati nei giorni scorsi da parte dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, all’esito delle ispezioni sono state irrogate sanzioni amministrative per oltre 96.000 euro per innumerevoli violazioni in materia di legislazione sul lavoro.

Nel noto locale dipendenti in nero

Nel dettaglio, dal controllo avviato dalle Fiamme Gialle della Gruppo di Vicenza congiuntamente a funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’ULLS 8 Berica è emerso l’impiego di 11 lavoratori in nero per complessive 350 giornate, pari alla quasi totalità del personale dipendente individuato.

Nel periodo oggetto di controllo, che va dal mese di luglio 2021 al mese di ottobre 2022, sono emerse inoltre migliaia di ore di lavoro effettuate e non registrate sul Libro Unico del Lavoro, omesse comunicazioni di lavoro intermittente e pagamento di tutti i 12 dipendenti con sistemi non tracciati.

La multa

La conseguente sanzione amministrativa totale va da 64.933,33 euro (in caso di pagamento in misura ridotta ex legge 689/81) a 96.533,33 euro oltre alla segnalazione agli Enti preposti per l’omesso versamento dei contributi previdenziali, premi assicurativi e ritenute fiscali.

Merce scaduta

Le Fiamme Gialle beriche sono entrate nel locale unitamente anche ai funzionari del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’ULLS 8 Berica che, al momento dell’intervento, hanno sottoposto a sequestro amministrativo merce scaduta di validità (per quanto non risultasse essere utilizzata nel locale) e proceduto alla formulazione di prescrizioni successivamente oggetto di apposita sanzione.