Ladro seriale a Spresiano, i residenti scendono in strada e lo fanno arrestare

SPRESIANO (TREVISO) - Ladro seriale, il paese scende in strada e lo fa arrestare. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, 8 ottobre, a Spresiano dove numerosi residenti delle vie Colombo e Corazzieri hanno richiesto l'intervento dei Carabinieri segnalando al 112 la presenza di un giovane in jeans e maglietta riconosciuto come l'autore di diverse intrusioni nelle abitazioni in successione.

Ladro seriale ruba un monopattino e mette a soqquadro un camper

Il giovane entrando dalla finestra ha rubato nella casa di una signora, 50 euro che erano nascosti in camera da letto. Un’altra donna ha invece segnalato il furto di un monopattino, successivamente rinvenuto, nel corso delle ricerche, a qualche centinaio di metri dall’abitazione e restituito alla legittima proprietaria. E ancora, un 52enne ha segnalato che ignoti avevano messo a soqquadro gli interni del camper di sua proprietà posteggiato in strada.

I residenti scendono in strada e lo fanno arrestare

A seguito del tam tam tra vicini di casa alcuni cittadini del quartiere sono scesi in strada segnalando più volte e in punti diversi ai militari dell’Arma la presenza del giovane che in serata è stato rintracciato nella frazione Lovadina di Spresiano, dove, poco prima, verso le 18 avrebbe anche tentato di introdursi all’interno di un’ex scuola elementare danneggiandone la porta di accesso. Le pattuglie dell’Arma intervenute hanno identificato il fuggitivo, un 21enne di origini marocchine, che veniva deferito in stato di libertà per i reati indicati e la cui posizione sarà ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria