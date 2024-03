CASIER (TREVISO) - Ruba un portafoglio e va a fare la spesa con le carte rubate: 62enne del Padovano denunciato. Il fatto risale allo scorso febbraio quando ad un 26enne macedone residente del padovano è stato rubato il portafogli. Il ladro originario della Valle d'Aosta ma residente nel Padovano, è stato visto attraverso i sistemi di videosorveglianza mentre avrebbe utilizzato le carte bancomat rubate per effettuare vari acqusiti in due supermercati trevigiani. Così, i Carabinieri di Dosson di Casier, ieri pomeriggio, 28 marzo, a conclusione delle indagini hanno denunciato per furto, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, il 62enne.