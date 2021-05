Collezionava alcolici al Conad, ma senza pagarli: in auto oltre 50 bottiglie

VALDOBBIADENE - Faceva "collezione" di alcolici al supermercato Conad, senza passare alla cassa, utilizzando una tecnica che funzionava. Ormai la cosa accadeva da mesi e il titolare del negozio aveva denunciato ammanchi di bottiglie, negli scaffali, fin dal marzo scorso. I carabinieri della stazione di Valdobbiadene, dopo un'indagine, hanno tratto in arresto un cittadino romeno del 1989, B.S., dimorante nel Veneziano, per i reati di furto aggravato e ricettazione.

L’esame delle immagini del sistema di sorveglianza del supermercato ha permesso di individuare il soggetto e la sua tecnica: veniva ripreso mentre rimuoveva i dispositivi antitaccheggio delle bottiglie e se li occultava addosso, riuscendo così a eludere il sistema di sicurezza quando usciva dal supermercato senza fermarsi alla cassa. Per risalire alle generalità del malfattore, che commetteva i furti con una certa periodicità, i carabinieri hanno iniziato un’attività di monitoraggio conclusasi con il blitz quando hanno visto il soggetto entrare al punto Conad.

All’uscita, fermato e sottoposto a controllo, l’indagato è stato trovato in possesso di 7 bottiglie di superalcolici occultate all’interno dei vestiti. Successivamente è stata perquisita l’autovettura in uso allo straniero, nel bagagliaio della quale sono state rinvenute altre 48 bottiglie di varie tipologie di alcolici, tutte oggetto di precedenti furti. Al termine degli accertamenti, l'uomo veniva dichiarato in stato di arresto e poi, non sussistendo ulteriori esigenze cautelari, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato rimesso in libertà. La refurtiva è stata posta sotto sequestro.