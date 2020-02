Ha affrontato il ladro che gli aveva rubato la bicicletta in via Terraglio, ma è stato circondato da 5 persone, che lo hanno minacciato con una catena d’acciaio. Il giorno dopo è tornato per cercare di recuperare il mezzo, ma rintracciato il malvivente che lo aveva derubato, è stato aggredito e morso al volto. «Mi ha quasi staccato un labbro» racconta Andrea Gabrielli, 35 anni, che ieri mattina ha denunciato l’episodio alla polizia. L’uomo ha riportato 15 giorni di prognosi, diversi punti di sutura alla bocca, e si è dovuto pure sottoporre agli esami del sangue per scongiurare eventuali infezioni. Sull’aggressione subita dal 35enne stanno cercando di fare chiarezza gli agenti della squadra mobile, ai quali Gabrielli ha consegnato un filmato in cui si vede il volto del presunto aggressore, si presume di origini nordafricane.



IL FURTO

Tutto è iniziato giovedì sera, quando Gabrielli, di ritorno da Dolo, è sceso dal treno e, presa la bici parcheggiata in stazione, ha raggiunto il bar dove lavora la compagna, accanto alla sala scommesse sul Terraglio. «Ho posato la bicicletta davanti all’ingresso e sono entrato nel locale per bere qualcosa con il titolare - racconta il 35enne - quando un gruppo di persone, erano in 5, è uscito dalla sala scommesse. Ognuno di loro ha preso un bicicletta, tra le quali la mia. Appena mi sono reso conto di quello che stava succedendo ho iniziato a seguirli. Sono arrivato fino al cavalcavia della stazione, li ho affrontato e l’uomo che aveva la mia bici, comprata appena due settimane fa per la mia ragazza, mi ha minacciato roteando una catena».



L’AGGRESSIONE

La sera successiva, venerdì, Gabrielle è tornato in via Terraglio. Voleva cercare di recuperare la bicicletta. Era sicuro di trovare il ladro che gliel’aveva portata via. E così è stato. «Era nella sala scommesse, come la sera prima - racconta -. Gli ho detto di uscire e abbiamo cominciato a discutere. Gli ho detto che o mi ridava la bici o il giorno dopo l’avrei denunciato, e quello di punto in bianco, senza neanche farmi finire di parlare, mi ha staccato un pezzo di labbro con un morso. Il tutto davanti a decine di testimoni. C’erano anche la mia compagna e altre persone, che hanno girato un breve video nonostante gli amici dell’uomo che mi ha aggredito abbiano cercato di impedirglielo».



GLI ACCERTAMENTI

Gabrielli, mentre l’aggressore si dava alla fuga, ha chiesto l’intervento di un’ambulanza e di una pattuglia delle forze dell’ordine. «Mi ha sfigurato, non è possibile che accadano cose del genere» spiega il 35enne, che spera venga presto rintracciato il responsabile. L’uomo ha contribuito agli accertamenti delle forze dell’ordine un video in cui è riconoscibile il presunto aggressore, ma resta ancora da ricostruire con precisione quanto accaduto. Potrebbero essere quindi sentiti i testimoni che hanno assistito all’aggressione e visionati i filmati delle telecamere presenti nella zona. Ultimo aggiornamento: 10:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA