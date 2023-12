Treviso. Colpo dei ladri nella boutique Loschi in pieno centro: vetrina sfondata con un'auto-ariete

TREVISO - Scatta l'allarme in un negozio di abbigliamento del centro storico e i carabinieri intervengono sul posto: quello che i militari hanno trovato in via Martiri della Libertà sono stati una vetrina sfondata e il locale messo a soqquadro. Il colpo è stato messo a segno nella boutique Loschi.

Secondo i primi riscontri i ladri hanno utilizzato un'auto come ariete per sfondare la vetrina, appena infranti i vetri hanno arraffato quanto più potevano: vestiti, soprattutto borse, scarpe, un bottino che i carabinieri devono ancora quantificare.

Ma l'impressione è stata che si sia trattato di un furto preparato, se non su commissione, poiché i malviventi hanno scelto cosa portare via e cosa invece lasciare. Nonostante le ricerche della banda non si è trovata ancora traccia né in città né nel resto della provincia. Sono in corso i rilievi tecnici per raccogliere elementi utili all'indagine.