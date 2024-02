CODOGNE' (TREVISO) - Continuano i raid dei ladri, che dopo aver colpito a San Fior si sono spostati ieri a Codognè. I malviventi hanno preso di mira un’abitazione di un pensionato in via Mazzini. Soltanto il rientro casuale a casa nella tarda mattinata di ieri del proprietario ha impedito la razzia. Ha sorpreso due individui che stavano per forzare porta e finestra. «Mi sono messo a urlare, sono scappati» racconta ancora con il cuore in gola. È Accaduto poco dopo le 10 di ieri mattina.



IL RACCONTO

P.L., 67 anni, di ritorno dopo aver completato alcune commissioni, ha parcheggiato la sua auto davanti casa e ha notato subito strani movimenti.

«Ho visto due persone, erano giovani, che armeggiavano con la serratura della porta principale e con un vetro di una finestra laterale dell’abitazione. Ho iniziato a gridare e i due, che erano a volto scoperto, si sono dati alla fuga. Se fossi arrivato mezz’ora dopo li avrei trovati sicuramente in casa. I due se la sono data a gambe e hanno raggiunto un’auto parcheggiata a poca distanza con la quale hanno fatto perdere le proprie tracce. Ho telefonato subito al 112 e i carabinieri del comando di Codognè sono arrivati immediatamente per un sopralluogo».



TRE INCAPPUCCIATI

Il pensionato è ancora scosso per l’accaduto. Proprio come una signora di San Fior che al rientro a casa con il figlio di 11 anni, lunedì pomeriggio, verso le 14, si è trovata difronte tre banditi incappucciati che si erano introdotti nell’abitazione di via Nazionale approfittando dell’assenza dei proprietari. La donna si era assentata solo per una ventina di minuti il tempo per andare a prendere i figlio a scuola. I malviventi, entrati dopo aver rotto il vetro di una finestra al piano terra, hanno agito velocemente, mettendo a soqquadro in particolare le stanze da letto al piano superiore, svuotando cassetti e armadi. Sono riusciti a racimolare qualche oggetto d’oro e denaro contante. Si sono dati alla fuga sempre attraverso la finestra forzata, quando mamma e figlio hanno aperto la porta di casa. «Per fortuna non ci hanno fatto nulla del male, ma abbiamo avuto tanta paura» ha dichiarato la donna.



L’INSEGUIMENTO

Un altro episodio inquietante è accaduto invece a Mareno di Piave dove lunedì verso le 18.30 in via Brescia il proprietario di uno degli appartamenti che fanno parte di un condominio è riuscito a sventare il furto che tre malviventi stavano tentando di mettere in atto nei confronti di un’anziana signora. Sorpresi in flagrante dal figlio della donna sono scappati ma sono stati inseguiti da un vicino di casa che ha dovuto però desistere poco dopo per la paura di venire picchiato. A Codognè invece i gruppi di controllo di vicinato hanno subito avvertito le forze dell’ordine che si sono portate sul posto impedendo così ai due malviventi di portare a termine eventuali altri colpi nelle vicinanze. Ma la preoccupazione ora tra i residenti è grande.