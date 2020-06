La Jaguar dell'ex presidente di Fondazione Cassamarca Dino De Poli nelle mani di un avvocato tedesco

TREVISO - Sono state consegnate oggi, nel corso di una breve cerimonia, all'avvocato tedesco Hendrick Bott, le chiavi della Jaguar Daimler nella quale per oltre 15 anni viaggiò l'ex presidente di Fondazione Cassamarca, Dino De Poli.



L'automobile era stata messa all'asta lo scorso autunno da Luigi Garofalo, successore di De Poli dal dicembre del 2018, nell'ambito di un più ampio progetto di dismissioni di beni non strategici della Fondazione. La Jaguar è stata ceduta al professionista di Amburgo, collezionista di auto d'epoca, a poco più di 14 mila euro, a fronte di un prezzo di acquisto, nel 1993, corrispondente ad oltre 90 mila euro attuali. L'importo sarà utilizzato da Cassamarca per finanziare un master in direzione d'orchestra. Bott è subito dopo partito per la Germania a bordo della stessa berlina nera targata TVA00000 la quale troverà posto in un hangar di sua proprietà all'interno del quale sono conservate tutte automobili della stessa marca ma, a differenza di questa, a due posti e decapottabili. Nel presentare la sua offerta, l'avvocato spiegò che avrebbe utilizzato la Jaguar «trevigiana» per potervi agganciare un seggiolino ed accompagnare quotidianamente all'asilo la sua ultimogenita. © RIPRODUZIONE RISERVATA