È morto Dino De Poli: la sua Fondazione Cassamarca cambiò il volto di Treviso

TREVISO - E' morto Dino De Poli, storico presidente della Fondazione Cassamarca: uno degli uomini che ha fatto la storia di Treviso. Avvocato ed onorevole De Poli è morto nella notte: aveva 90 anni.



Presidente di Fondazione Cassamarca dal 1992 al 2018, De Poli è stao uno dei personaggi determinanti nella rinascita di Treviso a cavallo tra gli anni '90 e i 2000: anni in cui investimenti sostanziosi permisero il restauro di edifici e di quartieri spesso lasciati nel degradi. Basti pensare allla cittadella universitaria all'ex ospedale San Leonardo, inaugurata nel 2000, o al recupero del teatro comunale. L'apice del "risiko" immobiliare, che porta la firma di De Poli, è la creazione della cittadella Appiani e ill trasferimento fuori dalle mura della città di vari enti e uffici pubblici tra cui la provincia, la Questura, la Guardia di Finanza.



Nato a Treviso il 24 agosto del 1929, De Poli si laureò in giurisprudenza ed entrò nella Democrazia Cristiana: nel 1968 venne eletto deputato alla Camera. Nel 1992 venne nominato presidente di Fondazione Cassamarca.



«Apprendiamo ora -si legge in un comunicato emesso da Fondazione- della scomparsa dell’on. Dino De Poli, Presidente storico della Fondazione Cassamarca, che ha guidato dalla sua nascita, nel 1992, fino al dicembre 2018, e già Presidente della Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana dal 1987. Nel manifestare il più sentito cordoglio per il lutto che colpisce l’intera nostra collettività, gli Organi della Fondazione ne ricordano la straordinaria figura. Gli stessi Organi, già convocati per domani per deliberare su argomenti di ordinaria amministrazione, ne rievocheranno l’operato. Spicca, nel ricordo dell’attuale presidente di Fondazione Cassamarca Luigi Garofalo, l’eclettica e mobile intelligenza che ne animava costantemente l’azione».“













Ultimo aggiornamento: 12:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA