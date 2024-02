Investe un ciclista e fugge, "pirata" rintracciato dai carabinieri: era ubriaco

BORSO DEL GRAPPA - Un 29enne sarà deferito all'Autorità Giudiziaria dai carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza alcolica. Il giovane oggi pomeriggio, 25 febbraio, verso le 14 all'altezza di un incrocio in Piazza Garibaldi del comune di Borso del Grappa, mentre si trovava alla guida della propria utilitaria si è scontrato con un ciclista 34enne che è caduto a terra.

L'automobilista ha proseguito la propria marcia senza fermarsi.

I carabinieri, intervenuti su indicazione di altri utenti della strada presenti hanno rintracciato in breve tempo l'investitore che aveva raggiunto la propria abitazione. Sottoposto ad alcoltest risultava positivo con valori ampiamente superiori al consentito. Patente di guida ritirata all'investitore, mentre il ciclista, soccorso e medicato dai sanitari, non avrebbe riportato gravi lesioni.