Santa Giustina in Colle. Si schianta contro una centralina della videosorveglianza, danni per oltre 10 mila euro

SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA) - Ieri, 9 febbraio, gli agenti della polizia locale della Federazione del Camposampierese hanno intercettato un "pirata" della strada che dopo aver divelto un quadro elettrico della videosorveglianza di Santa Giustina in Colle, invece di fermarsi e chiamare le forze dell'ordine, ha pensato bene di rimettersi in carreggiata e con la sua Grande Punto dileguarsi. É stato tradito però dalle immagini delle telecamere presenti in zona che hanno immortalato la targa dell'automobilista per poi risalire al legittimo proprietario.

Il fatto è accaduto la scorsa settimana.

Alcuni residenti in via Commerciale, a Santa Giustina in Colle, hanno segnalato alla centrale operativa che durante la notte ignoti avevano abbattuto un manufatto lungo la strada. Dal sopralluogo degli agenti si è scoperto che, probabilmente a causa della fuoriuscita di un autoveicolo, era stato abbattuto un palo con le telecamere della videosorveglianza comunale e la relativa centralina, danneggiando anche il marciapiede. Un danno quantificato in non meno di diecimila euro. Del veicolo non rimanevano però che alcuni frammenti rimasti sull'asfalto, che però non permettevano di risalire all'auto che aveva causato il danno.

Le indagini sono state coordinate direttamente dal comandante Antonio Paolocci che per cinque giorni ha sguinzagliato i suoi agenti che hanno battuto palmo a palmo la zona in cui è avvenuto il danneggiamento chiedendo a tutti i residenti se si fossero accorti dell'incidente e verificando tutte le telecamere private installate in zona. Finalmente, grazie ad alcuni fotogrammi di una telecamera posizionata poco lontano dal fatto, intrecciate con i transiti registrati dal sistema lettura targhe, è stato possibile risalire al modello di auto che aveva causato il danno, una Fiat Grande Punto. Analizzando tutti i passaggi dei giorni precedenti attraverso appunto le telecamere, è stato scoperto che lo stesso modello di veicolo era transitato più volte nei giorni precedenti lungo via Commerciale, sempre intorno alle quattro di notte. Individuato il mezzo, gli agenti hanno eseguito delle verifiche in alcune carrozzerie della zona. Un autoriparatore ha così riconosciuto l'auto che il giorno prima un cittadino rumeno aveva portato nella sua officina per un preventivo. Il proprietario non ha potuto che ammettere le sue responsabilità. Sarà sanzionato con un verbale di circa 400 euro.