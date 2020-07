CONEGLIANO - Elena Nicol Pasqualotti, nata a Conegliano nel 1994, laureata in Economia e Commercio, un master in social media marketing. Una ragazza bellissima che ha deciso di utilizzare l'enorme successo che ha avuto sui social per diventare influencer. Elena ha subito accumulato un enorme numero di seguaci: i followers sui quali oggi può contare sono 375.000 solo su Instagram. «Ho iniziato a fare delle foto in cambio di alcuni prodotti che indossavo o promuovevo. In seguito sono arrivati dei contratti sempre più interessanti fino all'ultimo che mi impegnerà per tutto il 2020 per promuovere dei prodotti legati al mondo del fitness. Da qui l'esigenza di regolarizzare la mia posizione e la decisione di aprire una partita Iva come influencer».



IL COMPAGNO

In tutto il suo percorso Elena è stata affiancata fin dal primo momento da Vinicio Modolo, 27 anni, di Codognè. Ingegnere robotico, laureato in Svezia, Modolo è diventato il suo inseparabile compagno e punto di riferimento. L'incontro nel 2015 in treno, di ritorno da Venezia: «E' stato un colpo di fulmine - Racconta Elena - Era bellissimo, abbiamo parlato ed ho sentito subito una grande attrazione per lui. Ci siamo rivisti poco dopo e non ci siamo più lasciati». Vinicio Modolo è stato eletto nel 2018 mister Italia e lo stesso anno in Thailandia si è classificato terzo a mister Universo. Da gennaio Vinicio ha iniziato a lavorare come ingegnere in una azienda robotica di Milano, da qui l'esigenza di trasferirsi nel capoluogo lombardo. Lei trova impiego presso una azienda di Saronno e porta avanti il suo impegno come influencer.



IL RICONOSCIMENTO

La modella coneglianese è stata insignita dal Cad di Milano (Centri di Ascolto e prevenzione del Disagio) del titolo di Influencer Ambasciatrice di Pace per il suo impegno nei social contro il bullismo e gli abusi contro le donne. «Mi scrivono in molte ogni giorno, ringraziandomi e chiedendomi consigli, oppure solo per sfogarsi o raccontare qualche episodio del quale sono state protagoniste. Devo dedicare parecchio tempo a questo e non lo prendo alla leggera, anzi, la considero una vera e propria missione. Mi rendo conto che le foto e i video che posto scatenano certi commenti e certi stereotipi legati all'aspetto fisico. A questi rispondo assieme a Vinicio che mi supporta in ogni momento che la bellezza fisica può essere un veicolo di comunicazione buona e sana se viene affiancata da un impegno volto ad aiutare chi si rivolge a noi o di noi si fida. Non farei mai una campagna promozionale per prodotti che fanno male alla salute, come le sigarette per esempio. Come in qualsiasi altro campo anche quello dell'immagine può essere usato per scopi benefici. L'importante è il messaggio che chi sta dietro a quelle immagini vuole lanciare. Il mio è un messaggio di solidarietà e di amore, specie per le donne che sono state e sono vittime di abusi e per le vittime del bullismo».



NELLA MARCA

In questi giorni i due bellissimi fidanzati sono tornati in Veneto, la prima volta da gennaio, a causa del Covid che li aveva bloccati a Milano. Il primo posto che Elena ha voluto vedere sono state le Colline di Conegliano Valdobbiadene. «Sono stata ospite sabato all'Osteria senz'oste. Una terrazza meravigliosa sui nostri colli. Siamo veramente fortunati in Veneto ad avere tutto ciò che un turista può desiderare, dal mare alle Dolomiti, i laghi. le terme e le colline, le città d'arte. Se il mio impegno professionale mi porterà avanti nella moda e nella promozione di prodotti e luoghi, il Veneto sarà sicuramente al primo posto, e farò tutto quello che potrò per rilanciare l'immagine della mia terra». © RIPRODUZIONE RISERVATA