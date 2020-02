Infarto alla guida, sbanda ed esce di strada, Luca muore a 52 anni

SALGAREDA - Un malore alla guida, l'uscita di strada, il tentativo disperato di un passante di salvargli la vita e poi la morte. Luca "Martin" Furlan non ce l'ha fatta. Ieri pomeriggio è deceduto a causa di un infarto mentre si trovava al volante della sua Alfa Romeo Giulietta e percorreva via Ronche a Salgareda, al confine con Noventa di Piave a due passi dall'outlet.

Il 52enne, residente a Oderzo, aveva appena affrontato la rotonda e si stava dirigendo verso la zona industriale di Salgareda. All'improvviso si è sentito male e non è stato più in grado di mantenere il controllo della sua auto. La Giulietta ha sbandato verso destra finendo la propria corsa all'interno del fossato che costeggia la carreggiata. Un urto non violento, visto che il 52enne è riuscito in ogni caso a frenare prima di schiantarsi. In quel momento non passava nessuno, ma in lontananza il conducente di un'altra vettura ha assistito alla scena, ed è stato lui a prestare i primi soccorsi al 52enne. Si tratta di un carabiniere fuori servizio che fa parte del nucleo operativo radiomobile di San Donà di Piave, che non c'ha pensato un secondo ad accelerare per arrivare sul luogo dell'incidente nel minor tempo possibile e cercare di dare aiuto a quella persona immobile all'interno del veicolo, già priva di conoscenza.



L'INTERVENTO

Il militare ha fermato la propria auto vicino a quella della vittima facendo segno alle altre che sopraggiungevano che era accaduto qualcosa di grave. Il carabiniere ha poi tirato fuori dall'abitacolo il 52enne, stendendolo sull'asfalto e praticandogli il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale. Interventi che ha eseguito in filo diretto con i sanitari del Suem 118 che nel frattempo erano stati allertati. Sul posto, nel giro di qualche minuto, è arrivata un'ambulanza da San Donà di Piave e una gazzella dei carabinieri di Ponte di Piave, per i rilievi del caso. I sanitari hanno cercato a lungo di praticare le manovre di rianimazione sul 52enne, ma per Luca Furlan purtroppo non c'è stato nulla da fare, nonostante il pronto intervento del carabiniere, che ha tentato di tutto per salvargli la vita. Del decesso è stato informato il magistrato di turno che ha dato il via libera alla rimozione della salma, dopo la constatazione della morte del 52enne da parte del medico legale. Nonostante non fosse un'arteria molto trafficata, in via Ronche si è creata ben presto una lunga coda di auto in entrambe le direzioni, anche per permettere ai vigili del fuoco di rimuovere il mezzo incidentato e rimettere in sicurezza la strada. Dopo circa un'ora tutto è tornato alla normalità.

Ultimo aggiornamento: 09:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA