Incidente ad un air show in Portogallo, scontro tra due aerei: morto un pilota

Tragedia in Portogallo. Un'esibizione della pattuglia di volo acrobatico dell'Aeronautica militare portoghese si è conclusa con la tragica collisione fra due aerei. Un pilota è morto e ci sarebbe almeno un altro ferito. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio nella città di Beja, durante il festival di volo acrobatico Beja air show.

A Força Aérea lamenta comunicar que, pelas 16h05, no decorrer do Beja AirShow, duas aeronaves sofreram um acidente durante uma demonstração aérea.

Temos meios de socorro no local a prestar emergência, de acordo com plano de segurança estabelecido e imediatamente acionado.

— Força Aérea Portuguesa (@fap_pt) June 2, 2024