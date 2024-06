CASTELLO DI GODEGO (TREVISO) – «Quanta paura. Ho avuto così tanta paura che sono svenuta. Ma adesso mi sento meglio e voglio tornare a casa». Lucia Parisotto, la 77enne che è stata rapinata in casa giovedì sera, a Castello di Godego, è ancora in ospedale. Tenuta sotto osservazione dopo l’attacco ischemico che ha patito per lo stress di trovarsi un coltello puntato addosso da due malviventi che le chiedevano soldi e poi le hanno strappato la collanina d’oro dal collo. «Volevano la fede. Quella non gliel’ho data» ha raccontato ieri ai parenti che sono andati a farle visita. Il marito di Lucia, Giulio Cavallin, 83 anni, era con lei al momento dell’aggressione. Ha visto i banditi attentamente: hanno agito a volto scoperto. E ha fornito il suo identikit ai carabinieri di Castelfranco, che stanno indagando a tutto campo per identificare i rapinatori, scappati correndo via dalla villetta in via Verdi come se avessero il diavolo in corpo.

LE ULTIME ORE

Nelle ultime ore i militari dell’Arma hanno controllato svariate decine di soggetti. Con in mano l’identikit, hanno cercato due giovani, dalla pelle olivastra, uno con la barba, l’altro rasato. I testimoni parlano di stranieri. Ed è in questo campo, senza peraltro tralasciare nulla, che si sono concentrate le ricerche dei carabinieri. I controlli sono stati focalizzati nelle stazioni ferroviarie perchè il sospetto è che quei due rapinatori venissero da fuori. I cosiddetti “trasfertisti” che prendono di mira un pugno di case in una via residenziale. Visitandone prima una e dopo l’altra, per realizzare furti in serie e tornarsene da dove sono venuti con un bottino considerevole in tasca. Ai due è andata male. Sono fuggiti dall’abitazione di Lucia Parisotto, zia del sindaco, e Giulio Cavallin con una collanina d’oro e un po’ di spiccioli che l’83enne ha sfilato di tasca sotto la minaccia del coltello. Quando l’anziana si è sentita male ed è caduta a terra, forse pensando che fosse morta, sono fuggiti correndo. Tanto che una vicina pensava fossero dei runner. I carabinieri hanno una certezza: i due sono scappati a piedi. Nelle vicinanze della casa non c’erano bici, nè scooter e nemmeno auto. Una tesi che avvalora ancora di più l’utilizzo di mezzi pubblici per arrivare a Castello di Godego ove effettuare il colpo. Posti sotto controllo anche i luoghi di aggregazione della Castellana, quali i bar, nella speranza che qualcuno abbia visto, o sentito, qualcosa. I militari dell’Arma stanno passando al setaccio i filmati delle telecamere della zona nella speranza di individuare tutto il filmato della rapina, avvenuta verso le 20, all’ora di cena. Secondo i carabinieri i due hanno agito a volto scoperto perchè pensavano di mettere a segno un furto. Poi, trovatisi al cospetto degli anziani, hanno afferrato un coltello da uno dei cassetti della cucina della coppia, per minacciarli. Ed è proprio sul coltello, afferrato a mani nude dai rapinatori, che si è concentrata l’attenzione degli investigatori. Accurati accertamenti tecnici saranno, infatti, svolti sulla lama che è stata abbandonata dai malviventi in casa. Così come, nei prossimi giorni, saranno eseguiti accurati rilievi in casa degli anziani coniugi alla ricerca di tracce e indizi per identificare i colpevoli.

LA PAURA

«Mia zia è stata sottoposta ad una serie di analisi per accertare le sue reali condizioni di salute. Ieri continuava a dire che la paura l’aveva fatta svenire. Ma che, adesso, non vede l’ora di tornare alla sua solita vita. Intanto, il Comune sta collaborando con i carabinieri e ha fornito i filmati delle telecamere, che sono una cinquantina, da cui si spera emergeranno indizi importanti» dice il sindaco Diego Parisotto.