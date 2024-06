Incidente a Treviso, Fiat Punto esce di strada, sbatte contro il muro di una casa e danneggia i contatori facendo fuoriuscire il gas. Il conducente fugge

TREVISO - Incidente nella notte tra il primo e il 2 giugno, intorno alle 3.30, in via Bibano a Treviso, Fiat Punto esce di strada e va a sbattere contro il muro di una casa danneggiando i contatori del gas. Chi era al volante si è poi allontanato prima dell'arrivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco mentre dai contatori usciva il gas. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area attivando anche i tecnici della società di erogazione del gas. I militari sono al lavoro per rintracciare il conducente.