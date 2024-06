Ciclista investito da un pirata della strada a Spresiano

TREVISO - Ciclista investito da un pirata della strada. L'uomo, un 47enne di Volpago del Montello, nella notte tra il primo e il 2 giugno, intorno all'1.45, è stato raggiunto dai carabinieri nel pronto soccorso dell'ospedale di Treviso dov'era arrivato a bordo di un'ambulanza dopo essere rimasto vittima di un incidente. L'uomo ha riferito che stava percorrendo in bicicletta via Tiepolo a Spresiano quando è stato investito da un'auto che si è poi allontanata senza prestare soccorso. L'investito si è rialzato ed è riuscito a raggiungere la vicina discoteca dove, nel parcheggio, era già presente un'ambulanza che lo ha poi portato in ospedale per le cure del caso. I carabinieri sono ora al lavoro per ricostruire l'accaduto e stanno già visionando le riprese delle telecamere di videosorveglianza.