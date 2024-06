Incidente a Zenson di Piave, 21enne perde il controllo della sua Fiat Punto e va a sbattere contro un platano: ferito grave. In auto anche due amici

ZENSON DI PIAVE (TREVISO) - Incidente nella notte tra il primo e il 2 giugno a Zenson di Piave, 21enne perde il controllo della sua Fiat Punto e finisce contro un platano. L'impatto violentissimo intorno alle 3.30 in via Argine San Marco. Il giovane, di Spresiano, è stato soccorso dal 118 e portato al pronto soccorso di San Donà di Piave. In auto con lui c'erano due amici, classe 2003, di Treviso e Spresiano, che hanno riportato ferite meno gravi e sono stati trasportati all'ospedale di Treviso. Stando alle prime informazioni, nessuno dei tre, sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi del caso, i Carabinieri.