Infarto uccide Michele Debertolis, commercialista e fondatore del circolo Pd

VILLORBA - Il circolo del Partito democratico di Villorba piange uno dei suoi fondatori. Michele Debertolis è mancato a 60 anni. È stato vittima di un arresto cardiaco e di una successiva ischemia intestinale. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Lascia la moglie Giovanna e due figli. Debertolis ha sempre amato la politica. Era una passione sconfinata. È stato attivo come consigliere di circoscrizione di Treviso Centro per la Democrazia Cristiana e poi nella fila della Margherita.

Dopo il trasferimento a Villorba, nel 2008 è stato tra i fondatori del circolo del Pd, all’interno del quale è diventato un vero e proprio punto di riferimento. Qui ha rivestito il ruolo di tesoriere e, di seguito, quello di vicesegretario. Si era laureato in Economia e commercio all’università Ca’ Foscari di Venezia. All’inizio aveva intrapreso la carriera di insegnante. E poi si era dedicato alla libera professione come commercialista. «È stato un uomo di cultura ampia e profonda -spiegano dal circolo del Pd, oggi guidato dal segretario Pasquale Scarcia- riservato ma sempre benvoluto per il suo carattere mite e tollerante, sempre apprezzato per il suo pensiero ragionato e autorevole ma mai autoritario». «Dal 2017 è stato un punto di riferimento per la mia segreteria di circolo -specifica lo stesso Scarcia- e un supporto costante nell’analisi economico-politica e fiscale. Un caro amico e un punto di riferimento organizzativo che non ha mai negato il suo contributo alla vita del circolo del Partito democratico di Villorba».

«Siamo rammaricati e tristi per non averlo più tra di noi -aggiunge- ma il suo ricordo ci stimolerà a proseguire l’azione politica sul territorio del nostro comune, proprio per portare avanti gli ideali e i valori del centrosinistra ai quali era profondamente legato». Michele Debertolis lascia la moglie Giovanna e due figli, Maria Francesca e Alessandro, la mamma Rosanna e la sorella Enrica. Il funerale verrà celebrato domani pomeriggio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Villorba.