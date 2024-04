Eleonora, stroncata dal male a 31 anni. L’amica: «Ha lottato come una guerriera, il suo ultimo messaggio: “è dura”»

VILLORBA – Il sorriso di Eleonora Pavan si è spento a soli 31 anni.

Negli ultimi 8 anni è stata costretta ad affrontare una pesante malattia. Non si è mai data per vinta. Lunedì, però, il male ha purtroppo fatto il proprio inesorabile corso. “E’ dura”, è stato il messaggio che aveva inviato solo l’altro ieri ad alcuni amici. Poco dopo non c'è stato più nulla da fare. “Un leone affamato della vita – è il ricordo di un’amica – non volevi andartene. Non l’hai mai neanche considerato. Eri luce: raggiante, solare forte”. “Quanto rispetto per la tua lotta. Quanta forza nella tua intelligenza – aggiunge un’altra – lasci il segno. Lo lascerai sempre in chi ti ha incontrato”. Originaria di Villorba, Eleonora aveva frequentato il liceo classico Canova a Treviso. Di seguito aveva studiato economia all’Università di Trieste. Lascia la mamma Patrizia e il papà Jean Louis, il fratello Nicola e il compagno Giulio Maria. L’ultimo saluto le verrà dato questo pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Catena di Villorba. La famiglia chiede a tutti di non portare fiori ma di effettuare offerte a favore dell’Advar, l’associazione trevigiana che segue pazienti colpiti da tumore.