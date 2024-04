Zenson di Piave. Ex infermiera muore di malattia a 58 anni: lutto per Cinzia Trevisan. Era stata anche consigliera comunale. «Una vita dedicata ai più fragili»

ZENSON DI PIAVE (TREVISO) - Muore di malattia a 58 anni, dopo una vita da infermiera e dopo anni di impegno come consigliera comunale. Cinzia Trevisan è mancata oggi, 9 aprile, all'ospedale civile all'Angelo di Mestre, dove era ricoverata da qualche settimana.

Lutto nella piccola comunità, dove tutti si conoscono: Cinzia era un volto molto noto visto che per almeno sei anni era stata consigliera, con l'amministrazione di Daniele Dalla Nese, che l'aveva delegata al Sociale, ambito nel quale si era dedicata con tutta se stessa.

Era in pensione da poco

Infermiera professionale per molti anni aveva lavorato al distretto socio-sanitario di Roncade, dove si occupava soprattutto di persone anziane e fragili. L'Usl 2, di cui era dipendente, le aveva da poco concesso la pensione. Originaria di Treviso, dove vivono ancora i suoi genitori, Cinzia ha un fratello. Si era trasferita a Zenson di Piave dopo il matrimonio con Fiorenzo; aveva una figlia, Marianna, che l'ha resa nonna di due splendide nipotine. Cinzia colpiva per l'altezza (era davvero altissima), per la sua gentilezza e per il sorriso discreto. Già consigliera nel primo mandato di Dalla Nese, dal 2017, era stata rieletta nello stesso gruppo a giugno 2022; aveva lavorato bene nel primo quinquennio e quindi le erano state riconfermate le deleghe al Sociale. Ma a metà dello scorso anno, con il senso di responsabilità e la serietà che la caratterizzavano, si dimise per motivi di salute.

Il cordoglio del sindaco di Zenson di Piave

«Con lei perdiamo una grande amica - spiega addolorato il sindaco - e una figura che si è spesa con generosità per il Comune e i zensonesi. In paese aveva avviato servizi sociali di fondamentale importanza, che ancora oggi continuano, come la collaborazione con Israa per l'assistenza agli anziani, i pasti caldi a domicilio, i trasporti sociali per le persone fragili. Cinzia era una persona coraggiosa, forte e motivata, ma sempre umile e riservata, sulla quale sapevi di poter contare, anche nei momenti difficili. Ora rimane un grande vuoto, difficile da accettare. Purtroppo è il secondo consigliere che il nostro gruppo amministrativo perde: nell'autunno 2022, morì improvvisamente Nicola Sari, anche lui consigliere comunale a Zenson». Non ancora fissata la data dei funerali, che si terranno nella chiesa parrocchiale di Zenson di Piave.