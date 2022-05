Esce di strada con la Punto, centra un colonnina del gas e si ribalta: 29enne gravissima

VILLORBA - Esce di strada con la Punto, centra in pieno una colonnina del gas e si ribalta. E’ in gravi condizioni la ragazza di 29 anni che era alla guida. Il brutto incidente è successo stasera, 26 maggio, verso le 19.30 in via Capitello. La giovane, che viaggiava da Villorba verso la Pontebbana, ha perso il controllo della sua auto all’altezza del civico 43. La conducente è rimasta incastrata. Una volta estratta dai pompieri, è stata trasportata in codice rosso al Ca’ Foncello. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.