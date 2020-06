Scooter si schianta contro un'auto: 22enne in fin di vita

RONCADE - Schianto tra auto e scooter ieri sera, mercoledì 17 giugno, verso le 21.50 sulla Treviso-mare: gravissimo un 22enne di Meolo, Carlo Moret. L'incidente tra una Bmw X3 ed uno scooter Kymko, condotto dal ragazzo, è accaduto in via Mezza Brusca, all'altezza delle Officine Milani. Ancora al vaglio dei carabinieri, che hanno chiuso la strada per quasi un'ora, la dinamica dello schianto. Il 22enne è stato soccorso da medici e infermieri del Suem 118, e trasportato d'urgenza al Ca' Foncello di Treviso: il giovane ha riportato gravi traumi su tutto il corpo. La prognosi è riservata. © RIPRODUZIONE RISERVATA