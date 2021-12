Travolto e ucciso da un treno lungo in binari: sospeso il traffico ferroviario

SANTA LUCIA - Una persona, questa mattina, 22 dicembre, verso le 8.20 è stata investita e uccisa da un treno passeggeri lungo linea ferroviaria Treviso – Conegliano, all''altezza del comune di Santa Lucia, nei pressi di un sottopassaggio. La circolazione dei treni è stata sospesa. Sul posto il Suem e i vigili del fuoco. Al momento non sono stare rese note le generalità della vittia, né i motivi per cui si trovasse sui binari. I treni da e per Venezia, hanno informato Rfi e Trenitalia, potranno subire ritardi fino a 120 minuti, variazioni e cancellazioni. Intorno alle 9.15 la circolazione dei convogli è lentamente ripresa. E’ stato attivato un servizio di bus sostitutivo in partenza da Conegliano.