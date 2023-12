PREGANZIOL - Due fratellini, con un cane al guinzaglio, hanno attraversato la strada sulle strisce pedonali e sono stati travolti da un’auto. Uno dei due è gravissimo e sta lottando tra la vita e la morte. È stato operato nella notte nel reparto di neurochirurgia.

È questo il bilancio del terribile incidente successo ieri pomeriggio, alle 17, a Preganziol, lungo il Terraglio all’incrocio con via Dante Alighieri. I due ragazzini hanno iniziato l’attraversamento all’altezza di CentroMarca banca. Il 15enne teneva per mano il più piccolo di 7 anni e quest’ultimo aveva il cane al guinzaglio. Su di loro è piombata una Renault bianca, diretta verso Treviso, che ha colpito in pieno il 15enne. Il cofano dell’auto è stato sfondato e il lunotto è andato in pezzi. Il fratellino più piccolo, invece, è stato colpito di striscio, mentre il cagnolino è fuggito e alcuni residenti, accorsi sul posto dopo il violento schianto, hanno potuto rintracciare la mamma dei due ragazzini grazie alla targhetta appesa al collo della bestiola.



SCENA TERRIBILE

Mentre veniva dato l’allarme e prima che sul posto arrivassero due ambulanze e un’automedica, il dottor Sandro Taverna, che ha uno studio dentistico proprio davanti al luogo del sinistro, è intervenuto per prestare i primi soccorsi. La sua testimonianza è drammatica: «Il 15enne era riverso sull’asfalto a faccia in giù, aveva la bocca piena di sangue e, insieme a due infermieri di uno studio vicino, abbiamo cercato di spostare appena il ragazzino in modo da consentirgli di respirare impedendo che il sangue ostruisse i polmoni. Un ferito così grave non si può muovere e noi abbiamo cercato di fare minimi movimenti per non farlo finire in arresto respiratorio. Il cuore, invece, non ha ceduto. Potrebbe avere un trauma cerebrale, ma questo saranno i medici del pronto soccorso a dirlo». A provocare l’incidente una 72enne di Roncade alla guida della Renault bianca. Mentre, subito dopo lo schianto, un’auto rossa che proveniva dal senso opposto di marcia, ha inchiodato a pochi centimetri dalle strisce perchè ha visto il corpo del ragazzino riverso a terra. «Non li ho visti. Erano vestiti di scuro, era buio» continuava a ripetere la conducente. Mentre la madre dei due fratellini è giunta sul posto, in stato di choc. Le due ambulanze hanno ricoverato in ospedale tutti e tre: i due fratellini e la mamma, che non è riuscita nemmeno a fornire il nome dei figli ai vigili della polizia locale intervenuti sul posto per eseguire i rilievi di legge. «Quell’incrocio è pericoloso, si è fulminata la luce a led che lo illuminava e manca un semaforo. Ne parlerò con il sindaco perchè incidenti così non si ripetano mai più» commenta il dottor Taverna.

SAN BIAGIO

Poco prima, alle 15, lungo la Callalta, a San Biagio, all’altezza del campo di calcio, si è verificato un altro incidente. Si è trattato di un frontale tra una Fiat Punto e un autocarro che stavano procedendo l’auto verso Oderzo e l’autocarro verso Treviso. Per cause ancora in corso di accertamento la vettura ha sbandato andando ad occupare la corsia opposta, forse per un malore oppure per un sorpasso azzardato. Ferita, ma non in modo grave, N.A., 50 anni. Mentre è risultato illeso il conducente dell’autocarro, veneziano 50enne. Sul posto la polizia municipale.