TREVISO - Traffico in tilt in strada Ovest a Treviso a causa di un incidente, fortunatamente non grave, avvenuto poco dopo le 14 di oggi, 19 maggio, davanti alla pizzeria Da Pino. A scontrarsi, per cause in corso d'accertamento, una motocicletta e una vettura. Il centuauro, fortunatamente, non ha riportato lesioni serie cavandosela con qualche lieve contusione. Dopo l'incidente, che ha bloccato la viabilità dell'incrocio tra Viale della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati