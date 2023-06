Incidente a Spresiano, auto contro un calesse. Sbalzati sull'asfalto i due a bordo, un ferito grave

SPRESIANO (TREVISO) - Incidente a Spresiano questa mattina, 25 giugno, intorno alle 8. L'impatto quanto mai singolare tra una Ford e un calesse in via Carducci. L'urto della macchina sul mezzo condotto da un cavallo, ha provocato la caduta a terra del conducente e della persona trasportata. Uno di loro è stato portato in gravi condizioni all'ospedale, si tratta del passeggero del calesse classe 1960 residente a Breda di Piave.

Ileso il 60enne di Spresiano alla guida dell'auto mentre è rimasto ferito lievemente il conducente del calesse classe 1947 di Carbonera. Il cavallo non è rimasto invece coinvolto nell'incidente. Sul posto anche i Carabinieri, per i rilievi di legge e per comprenderne le cause.