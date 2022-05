Si schianta con l'auto contro un furgone: un morto e quattro feriti

RIESE PIO X - Schianto all'incrocio, ennesima tragedia nella Marca. E' di un morto e 4 feriti il tragico bilancio dell'incidente successo oggi pomeriggio, 5 maggio, a Riese Pio X, nella frazione di Spineda. La collisione è avvenuta poco dopo le 17 in via Costanza, tra un'automobile e un furgone. I soccorsi sono intervenuti in forze: ma per Corrado Visentin, 85 anni, di Montebelluna, non c'è stato nulla da fare. Ferite, ma non in pericolo di vita, altre quattro persone. Oltre al Suem e ai vigili del fuoco è intervenuta la polizia locale, che ora dovrà ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente.

APPROFONDIMENTI RIESE PIO X Auto contro moto: un morto e quattro feriti RIESE PIO X Auto contro furgone: un morto e quattro feriti. Interviene... RIESE PIO X Incidente mortale: l'elisoccorso trasporta i feriti