A4, raffica di schianti nel tratto maledetto: violento scontro fra Tir, autostrada bloccata, morto un camionista

Tragico schianto tra un auto e un Tir in A4 provoca i rallentamenti, in 5 chilometri raffica di incidenti uno dopo l'altronel tratto maledetto. L'inferno oggi, martedì 3 maggio, sulla A4 nel tratto maledetto, tra lo svincolo di San Stino e il nodo autostradale di Portogruaro. E' arrivato l'elicottero del Suem, ma un camionista slovenop ha perso la vita.

APPROFONDIMENTI VENEZIA Tamponamento nel tratto maledetto della A4, ore di disagi per il... SULLA A4 Incidente all'alba sul tratto maledetto della A4: auto tampona un... SAN DONà/CESSALTO A4, incidente fra Tir oggi: traffico bloccato per ore Foto SAN DONà/CESSALTO A4, incidente nel tratto maledetto: schianto fra due Tir Traffico e... LATISANA Nuovo schianto in A4: autostrada bloccata, il conducente rimane...

Il primo incidente è accaduto verso le 14.50 tra un auto e un Tir al chilometro 447, lungo la carreggiata est in direzione di Trieste. Qui un auto è finita sotto al mezzo pesante. Inevitabile la coda, tanto che al km 445 subito è accaduto un altro incidente. Questa volta due Tir sono rimasti coinvolti in un violento tamponamento. Al km 442, in sequenza, altri due veicoli si sono scontrati. Sugli incidenti stanno arrivando i Vigili del fuoco con il personale del Suem, la Polizia stradale e gli ausiliari del traffico. Il traffico lungo la A4 è al momento bloccato: A4 chiusa da San Stino a Portogruaro, obbligo di uscita a San Stino in direzione di Trieste. Oggi era previsto bollino rosso ma sul tratto opposto, quello in direzione di Venezia, dove in effetti il traffico è particolarmente intenso. Tanti gli autoarticolati provenienti dal Centro Est Europa diretti verso il Nord Italia dopo i due giorni di stop alla circolazione per le festività in Slovenia.