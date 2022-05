A4, schianto tra Tir nel tratto maledetto: morto tra le lamiere un camionista trevigiano. Viabilità in tilt e code

LATISANA - Non si fermano gli incidenti nel tratto maledetto della A4: morto un altro camionista. L'ultimo schianto è accaduto verso le 10 di questa mattina, mercoledì 4 maggio, tra lo svincolo di Latisana e il nodo di Portogruaro. L'incidente si è verificato al km 461,6, in prossimità della stazione di servizio di Fratta Nord. Quattro i mezzi pesanti che sono rimasti coinvolti nello schianto. Un camionista trevigiano, Guido Arnosti, residente a San Fior di 54 anni è purtroppo deceduto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Latisana e Portogruaro con i sanitari del 118 di Latisana e la Polizia stradale di Palmanova. La A4 è stata chiusa in direzione di Venezia con l'istituzione dell'uscita obbligatoria a Latisana. Code e disagi alla vibilità.

APPROFONDIMENTI PORTOGRUARO /LATISANA Schianto tra Tir nel tratto maledetto della A4: un morto LATISANA Incidente in A4 nella notte, schianto tra auto e furgone: grave una... SAN STINO/PORTOGRUARO A4, raffica di schianti nel tratto maledetto: violento scontro fra...

Autostrada riaperta

Solo nelle prime ore del pomeriggio l'autostrada è stata aperta, ma ci sono ancora code per circa dieci chilometri.