Si lancia col parapendio dal Grappa e precipita: morta a 37 anni

BORSO DEL GRAPPA - Una donna di 37 anni, di nazionalità polacca, è morta oggi, 25 luglio, alle 17.45 circa, a Borso del Grappa: si è schiantata col parapendio dopo il lancio, per cause in corso di accertamento. Sul posto i Carabinieri di Pieve del Grappa e gli operatori del Suem.

Ultimo aggiornamento: 19:06

