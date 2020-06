Si schianta contro un'auto: motociclista 65enne gravissimo

NERVESA - E' in gravi condizioni il motocociclista 65enne che ieri pomeriggio, sabato 27 giugno, verso le 18.25 si è schiantata contro un'auto. Secondo le prime ricostruzioni fornite da alcuni testimoni, pare che il motociclista stesse percorrendo viale Brigata Piacenza, a Bidasio di Nervesa della Battaglia, quando un'autovettura gli avrebbe improvvisamente tagliato la strada all'incrocio con via Lungo Piave. Inevitabile punto l'impatto. Ai socorritori le condizioni dell'uomo, C.R. di Nervesa, sono apparse fin da subito gravissime: stabilizzato è stato trasportato in elicottero adl Ca' Foncello, dove è ricoverato in prognosi riservata. All'ospedale è stata portata, con ferite di media entità, anche la donna alla guida dell'auto, O.B. 39enne di origine straniera. Ultimo aggiornamento: 09:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA