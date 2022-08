Col motorino contro un furgone: Alessandro muore a 17 anni

ORMELLE (Treviso) - Terribile incidente alle 15.30 di oggi, 9 agosto. Morto un 17enne in sella ad un ciclomotore Malaguti che è finito contro un furgone Fiat Ducato. Ancora in corso la definizione della dinamica dell'incidente. Il ragazzo è stato sbalzato dalla sella del motorino e per l'impatto è morto sul colpo. Illesa la donna, una 29enne della zona, che era alla guida del furgone della Sda: è comunque sotto choc per la tragedia.

APPROFONDIMENTI ORMELLE Moto contro un furgoncino Sda: morto un giovanissimo CAVASSO NUOVO Ciclista a terra senza vita, rianimato dai passanti al telefono con... BELLUNO Gita con la bici elettrica sul Passo Giau: ciclista padovano perde il... CHIUSAFORTE Cade con la mountain bike e precipita per 20 metri: morto un... TORINO Carmen Scivetti, morta a 15 anni due giorni dopo un incidente:...

Il ragazzo, Alessandro Feletto, proveniente da via Campagnola di Ormelle, si stava immettendo in via Roma ed è andato a sbattere contro il furgone Fiat Ducato che stava percorrendo la strada. La 29enne al volante non è riuscita ad evitare l'impatto, violentissimo.

Il fatto è accaduto in via Roma, vicino all'incrocio con via Campagnola. Sul posto i sanitari del Suem 118 che avevano inizialmente richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. Ma il giovane era già deceduto. Presenti anche i Carabinieri della compagnia di Conegliano per i rilievi del caso e i vigili del fuoco.

Il fortissimo impatto ha fatto uscire di casa i residenti della zona allarmati per il forte botto. La chiamata ai soccorsi è partita immediatamente ma per il 17enne non c'è stato niente da fare, troppo forte l'impatto.