Motociclista si scontra contro un suv che esce da un parcheggio: morto sul colpo

VITTORIO VENETO - Un motociclista di 31 anni di Colle Umberto (Treviso), Alessio Ortolan, è deceduto la scorsa notte a Vittorio Veneto alle ore 1 circa in seguito all'urto fra la sua Kawasaki ZR 750 e una Jeep Kompass in uscita da un parcheggio pubblico in via della Vallata condotta davun 62enne del posto. Il decesso è stato istantaneo. Il motociclista stava procedendo lungo la strada provinciale 35 in direzione Revine Lago. Sul posto hanno operato personale del Suem e carabinieri.