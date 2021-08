Casale sul Sile: anziano travolto e ucciso da un'auto. Lunghe code in via Roma

CASALE SUL SILE (TREVISO) - Investimento mortale a Casale sul Sile. Stamattina, 7 agosto, poco prima delle 11, un anziano stava percorrendo via Roma quando, all'altezza del civico 14, è stato travolto da una Citroën. Immediati i soccorsi: i sanitari del Suem 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate erano troppo gravi. Sul posto la polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico. Lungo la strada, che è la principale arteria della città, si sono create lunghe code.