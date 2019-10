Mamma al volante sbanda, si schianta e perde i sensi: è grave, solo paura per la figlioletta di 3 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Una donna perde il controllo dell'auto e si schianta finendo ribaltata. Nell'incidente sono rimaste ferite una mamma e la figlioletta di 3 anni, che era seduta nel seggiolino sul sedile posteriore.L'incidente è avvenuto a mezzogiorno a. Sul posto sono intervenute le ambulanze del Suem e l'elisoccorso.La piccola non è in gravi condizioni. Più seria invece la prognosi della donna elitrasportata a Treviso non più cosciente. Si è trattato di una fuoriscita autonoma.