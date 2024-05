Whoopi Goldberg racconta l'esperienza traumatica quando era piccola: l'elettroshock della madre

Whoopi Goldberg rivela che sua madre ha subito l'elettroshock e ha dimenticato chi fossero i suoi figli. L'attrice, che ha appena scritto un'autobiografia, parla del ricovero in ospedale della sua defunta madre, di come questo abbia avuto un impatto sulla sua infanzia e l'abbia plasmata come persona.

Whoopi Goldberg e l'esperienza traumatica quando era piccola

Ma perchè la madre di Goldberg è stata sottoposta a elettrochoc? Quando la futura attrice frequentava la scuola elementare, sua madre ebbe un esaurimento nervoso, un momento dell'infanzia dell'attrice che cambiò per sempre il suo modo di affrontare la vita.

Durante un'intervista con People per promuovere il suo prossimo libro di memorie Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me, in uscita il 7 maggio, ha ricordato come sua madre, Emma Harris, ebbe un esaurimento nervoso che la portò a un ricovero di due anni.

Durante quel periodo, la Harris, insegnante, si sottopose a una terapia di elettroshock che le cancellò la memoria al punto da annebbiare totalmente la sua consapevolezza di madre e dimenticare Goldberg e il suo defunto fratello Clyde.

«Non sapevo chi fossi quando sono uscita dall'ospedale. Non avevo idea di chi fossi. Sapevo solo che non sarei mai voluta tornare in quell'ospedale. Così ho dovuto fare tutto il possibile. Se dicevano che il cielo era verde e io vedevo che non era verde, ma blu, dicevo: “Sì, il cielo è verde”. Perché non lo volevo più», disse la madre a Goldberg.

L'esperienza profondamente traumatica della Harris ha avuto un grande impatto su di lei che aveva otto anni quando sua madre fu ricoverata per la prima volta. L'assenza della madre per due anni - «i bambini non erano ammessi in ospedale», racconta - ha costretto l'attrice premio Oscar a confrontarsi con il mondo in un modo che molti suoi coetanei non hanno dovuto affrontare in età così giovane.

Harris è morta il 29 agosto 2010 in seguito a un ictus, quasi cinque anni prima che Clyde morisse per un aneurisma cerebrale. Ma l'eredità della madre continua a vivere con la Goldberg.