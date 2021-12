Investita da un piccolo trattore, donna schiacciata nella legnaia

Miane – Investita da un mezzo agricolo, rimane schiacciata contro la parete della legnaia. E' in gravi condizioni la donna di 52 anni vittima dell'incidente successo oggi pomeriggio, 27 dicembre, verso le 15, in via Casale Moncader, a Miane. La donna si trovava nella sua tenuta agricola e stava sistemando la legna insieme al cognato. L'uomo, di 53 anni, era al volante di un piccolo trattore con annesso rimorchio, carico di legna per il caminetto. Ma nell'effettuare una manovra qualcosa è andato storto: al conducente è scivolata la frizione il mezzo ha travolto la signora, schiacciandola contro la rimessa in cui stavano stipando i ceppi. Immediati i soccorsi: sul luogo dell'incidente è intervenuto il Suem 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Vista la gravità delle ferite, la 52enne ha raggiunto l'ospedale Ca' Foncello di Treviso in elicottero, in codice rosso. Nelle ore successive il quadro clinico è migliorato: la 52enne rimane grave ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.