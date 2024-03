VALDOBBIADENE (TREVISO) – Cinque frane nell’arco di quattro mesi lungo un chilometro e mezzo di strada provinciale 36, tra Guia di Valdobbiadene e Combai di Miane. Fenomeni che preoccupano, tanto che il sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese ha chiesto alla Provincia di Treviso, ente competente su questa strada, un incontro per la prossima settimana. «Sarà necessario – ipotizza il primo cittadino – eseguire un’indagine geologica perché tutto il versante, da quanto emerso dai sopralluoghi eseguiti in questi giorni dai nostri tecnici, sarebbe in movimento. E se così fosse, richiederebbe interventi complessi».

LA SITUAZIONE

Dei primi lavori partiranno dopo Pasquetta: verranno tagliate alcune alberature pericolanti. Il Comune ha incaricato una ditta e poi si rivarrà per i costi sui privati proprietari dei terreni. Le piogge di questi giorni hanno innescato l’ultimo smottamento, con alberi, ramaglie e fango finiti sulla sede stradale, fortunatamente quando non passavano auto. Ieri pomeriggio il sindaco Fregonese con l’ufficio lavori pubblici ha eseguito un nuovo sopralluogo lungo il tratto di pendio che costeggia la provinciale 36 interessato da questi ormai frequenti smottamenti. «Abbiamo anche contattato i privati proprietari dei terreni – fa il punto Fregonese - Alcuni di questi sono già intervenuti con una messa in sicurezza dei versanti franati a partire da novembre. Altri non hanno ancora fatto nulla, sebbene già nei mesi scorsi con delle ordinanze li abbiamo obbligati a mettere in sicurezza l’area in attesa dei lavori di ripristino definitivi». Ieri al sopralluogo ha partecipato anche una ditta specializzata in interventi boschivi. «Si è verificato – riferisce il sindaco – quali sono le piante più pericolanti. Sono una trentina. E da martedì procederemo con il loro taglio, che proseguirà nelle giornate di mercoledì e giovedì. Tutte queste piante si trovano lungo la strada provinciale 36, tra Combai e Guia, in un tratto di un chilometro e mezzo». I proprietari dei terreni interessati dal taglio delle piante sono stati contattati e informati dei lavori dal Comune. «Procederemo con questo intervento urgente, poi addebiteremo i costi al privato - spiega Fregonese - Quelli che andremo a eseguire sono interventi di prima emergenza, poi al privato spetterà, come da ordinanza, la messa in sicurezza definitiva».

IL VERTICE

Per la prossima settimana il vertice con la Provincia, ente competente sulla viabilità provinciale. «Sarà necessario valutare tutto il fronte lungo un chilometro e mezzo e per un’altezza di 300-400 metri di bosco, tutto soggetto a fenomeni franosi: da novembre 2023 ne abbiamo contate cinque di frane – ricorda Fregonese - C’è da capire se queste piccole frane siano oppure no avvisaglie di qualcosa di più grosso. La volontà è di fare un’indagine geologica perché credo sia tutto quel versante in movimento. E se così fosse, saranno necessari interventi più complessi e di regimazione delle acque per i quali sarà necessario intercettare finanziamenti».