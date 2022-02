Schianto all'incrocio sulla Pontebbana: motociclista ferito, disagi per il traffico

GODEGA DI SANT'URBANO - Schianto auto-moto in Pontebbana: ferito un centauro. L'incidente è successo verso le 19.30 di oggi, 22 febbraio, a Godega di Sant'Urbano. La due ruote e la vettura sono entrate in collisione all'incrocio tra via Ugo Costella e la Pontebbana.

Ad avere la peggio, come spesso accade, è stato il motociclista, sbalzato a terra nell'impatto. Immediati i soccorsi: sul posto si è precipitata un'ambulanza del Suem 118. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al ferito, poi trasportato in ospedale.

Dei rilievi di legge e della viabilità si sono occupati invece i carabinieri: inevitabili le ripercussioni e i disagi sulla circolazione.