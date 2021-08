Violento frontale, furgone schiaccia auto su guardrail: uno dei feriti è grave, strada bloccata. Nello stesso tratto in pochi mesi altri due botti paurosi

RESANA/LOREGGIA - Spaventoso scontro frontale tra una vettura e un furgone sulla strada che collega Resana (Treviso) a Loreggia (Padova). L'incidente per la precisione si è verificato intorno alle 14 lungo la Sr 308, la Nuova del Santo, al km 21, tra Boscalto e Loreggia. Nel violento impatto frontale il furgone ha sbattuto e schiacciato l'automobile contro il guardrail. L'auto è rimasta distrutta, così come il muso del mezzo furgonato. Si è saputo che uno dei feriti è grave, ricoverato in serie condizioni a Camposampiero.

Per i vigili del fuoco duro lavoro per estrarre i feriti dalle lamiere contorte, soccorsi dai sanitari del Suem 118. I feriti sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Camposampiero. Nella dinamica dell'urto auto e furgone si sono disposti sulla strada nel senso della larghezza, occupandola totalmente e bloccando del tutto il traffico, rimasto fermo fino allo sgombero dell'arteria dai due veicoli incidentati.

La strada Sr 308 è la stessa dove avvengono sempre gravi incidenti, e il punto dello scontro di oggi è poco distante da dove avvenne un incidente mortale pochi mesi fa. Tra l'altro la dinamica è molto simile a quella odierna, anche allora, in gennaio, un furgone piombò su una piccola Smart distruggendola. Siamo in Comune di Loreggia, per i rilievi procede la polizia locale.

Sembre sullo stesso tratto di strada, del tutto pericoloso, nello scorso aprile una carambola folle con un uomo condotto in ospedale in condizioni disperate. Un altro morto ci fu nel 2019.