VITTORIO VENETO - I vigili del fuoco di Vittorio Veneto sono intervenuti nella notte di ieri - 19 marzo - per un incidente stradale a Cordignano in via Trento incrocio con via Pasubio, alle 22.15 circa, una persona è rimasta ferita.

Alle 6.20 altro incidente a Riese in via Cendrole: un'auto capovolta con una persona all'interno che è stata estratta e presa in cura dal 118. Sul posto i pompieri di Asolo e la polizia stradale di Castelfranco.