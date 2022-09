Castelcucco, cacciatore colpisce un ciclista in mezzo alla fronte. Ignota la sua identità

CASTELCUCCO - Al via la stagione di caccia e già c'è il primo incidente. Ieri mattina, 18 settembre, un ciclista di 48 anni residente a Fietta di Pieve del Grappa è stato colpito da un cacciatore a Castelcucco mentre passava in via Erega, in un tratto di aperta campagna. Il pallino di piombo ha colpito il 48enne sulla fronte rimanendovi inconficcato.

L'uomo non è stato soccorso da nessuno in loco e ha chiamato in maniera autonoma il 118 per chiedere aiuto. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Non è ancora nota l'identità del cacciatore del quale non c'erano tracce al momento dell'incidente.