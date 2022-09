Il cane si frattura una zampa e invece di curarlo gli spara alla testa: cacciatore denunciato

VICENZA - Tosca, una segugia, si stava allenando per la caccia ed è finita in strada, venendo investita da un’automobile che le ha rotto un femore. Una frattura che poteva essere sistemata con un’operazione effettuata da un veterinario competente. Ma questo avrebbe comportato dei costi e probabilmente Tosca non sarebbe più stata efficiente nella caccia. Per questo motivo, quindi, il suo proprietario ha deciso di spararle un colpo di fucile in testa, uccidendola. Lndc Animal Protection, la lega a protezione del cane, ha denunciato il cacciatore per uccisione di animale ai sensi dell’art. 544-bis per aver posto fine alla sua vita “per crudeltà e senza necessità”, come recita il suddetto articolo del Codice Penale.