Furgoncino a fuoco lungo la Pedemontana: istanti di paura per il conducente

RIESE PIO X - Furgoncino in fiamme lungo la Pedemontana. Il fatto, accaduto alle 19.10 di questa sera 5 settembre, al chilometro 59+200 vicino al casello di Riese Pio X verso Treviso.

Il fatto

Il furgoncino cassonato ha preso fuoco in corsa. Il conducente si è accorto immediatamente dalla diversa guida e dall'acre odore che qualcosa non andava. Ha accostato ed è sceso. Lì le fiamme si sono alzate e hanno inghiottito tutto il mezzo. Fortunatamente non è rimasto ferito. I vigili del fuoco arrivati da Castelfranco Veneto hanno spento le fiamme che hanno completamente inghiottito il furgoncino rendendolo inutilizzabile. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta.