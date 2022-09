MIRANO - L'ingresso di una casa è stato dato alle fiamme a Scaltenigo, si pensa potrebbe essere un episodio a sfondo intimidatorio. Il fatto è successo nella notte tra mercoledì e giovedì nella frazione di Scaltenigo di Mirano, in via Caltana 101.

L'EPISODIO

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che un individuo sia entrato nella proprietà e abbia appiccato il fuoco all'abitazione che si trova all'interno di un residence, quindi in un punto nascosto e non visibile dalla strada principale. Con materiale altamente infiammabile, ha incendiato parte del giardino, la tenda parasole, la grondaia e la porta di casa che è completamente bruciata. I vicini, vedendo le fiamme, hanno immediatamente avvisato i carabinieri che a loro volta hanno contattato i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Sul posto, dopo aver spendo l'incendio in giardino, hanno dovuto abbattere la porta di casa per verificare che all'interno dell'abitazione non ci fossero persone in pericolo.

Una volta entrati si sono accorti che fortunatamente la famiglia, in affitto ormai da qualche tempo, non c'era, perché si trova da un mese in vacanza e quindi si è evitato che l'incendio potesse trasformarsi in tragedia.



INCHIESTA

La Procura ha messo sotto sequestro il perimetro dell'area in attesa di effettuare le successive e dovute indagini che potranno certamente chiarire cause e intento di questo gesto. Per ora dalle immagini delle telecamere fornite dai vicini, intorno alle 23.48 di mercoledì notte, si vede chiaramente un uomo entrare dal giardino dei vicini, spargere materiale incendiario davanti all'abitazione e sui muri della casa stessa e appiccare il fuoco, dandosi poi prontamente alla fuga, correndo verso l'auto.

Tutto farebbe pensare ad un incendio di tipo doloso, forse a sfondo intimidatorio.

«So solo che la famiglia residente nell'abitazione incendiata, commerciava in auto di grossa cilindrata e che si vedevano spesso persone decisamente strane andare e venire dall'abitazione. Forse un avvertimento chissà» commenta un vicino.

Le forze dell'ordine per ora non escludono alcuna pista.

Occorrerà attendere i successivi accertamenti e la raccolta completa di tutte le immagini delle telecamere sia delle abitazioni private, nel caso in cui ce ne fossero altre, sia quelle di sorveglianza pubblica, che si trovano nella zona.